Sky - Vinicius al Benfica a titolo definitivo, il calciatore ha già lasciato il ritiro del Napoli: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Carlos Vinícius Morais al Benfica. L'attaccante 24enne brasiliano lascia il calcio Napoli per tornare in Portogallo. Secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Vincius passerà al Benfica per la cifra di 17 milioni di euro dopo i prestiti della passata stagione tra Rio Ave e Monaco.

Mercato Napoli - Vinicius al Benfica!