Vieri: "Ho sentito una voce: ecco chi sarà il sostituto di Osimhen al Napoli" | VIDEO

Calciomercato Napoli, clamorosa ipotesi: ad avanzarla è Bobo Vieri, l'ex attaccante oggi opinionista sportivo per la sua Bobo Tv. Lui stesso nell'ultima trasmissione ha detto: "Oggi ho sentito una voce: Hojlund al Napoli, Osimhen in Inghilterra". Pronta la risposta di Cassano: "Ci può stare, Bobo. Lo vendi a 130-140 milioni con le cifre che girano adesso e ci può stare".

Hojlund

Rasmus Hojlund, classe 2003, nazionalità danese, è un giovane attaccante dell'Atalanta, arrivato in estate dallo Sturm Graz. È alto più di 1 metro e 90, forte fisicamente, è di piede mancino e può giocare in tutto il reparto offensivo. Quest'anno, alla sua prima esperienza nel campionato italiano, ha segnato 4 gol in Serie A e 1 in Coppa Italia.

Hojlund

Stando alle parole di Bobo Vieri, potrebbe essere proprio Hojlund l'eventuale sostituto di Osimhen a Napoli nel caso in cui il nigeriano dovesse essere venduto in Premier League la prossima estate.