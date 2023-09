Verratti lascia il PSG, niente Arabia Saudita ma 35mln di stipendio! Ecco dove giocherà

Ultime mercato - Marco Verratti sta per dire addio al Psg. Non sarà il primo italiano della esagerata Saudi League, ma si dovrà accontentare del campionato del Qatar, dove giocherà con l’Al Arabi, che ha versato 50 milioni al club parigino di proprietà dall’emiro di Doha. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

A 30 anni, Verratti dice addio al calcio che conta e al Psg:

"Al Hilal e Al Ahli che si erano fatti avanti per primi¬†a maggio, offrendogli di triplicare lo stipendio stimato a 14,5 milioni lordi a stagione. In Qatar guadagner√† pi√Ļ del doppio dello stipendio al Psg, circa 35 milioni di euro (bonus compresi). In ogni caso non rientrava nei piani di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo prima se l‚Äô√® portato in tourn√©e estiva, ma poi gli ha comunicato che non avrebbe avuto spazio"