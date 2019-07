Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, la Roma avrebbe fatto un passo in avanti decisivo per Veretout: "Risolta la grana in porta, parte l'assalto a Veretout. La Roma mette sul piatto il cartellino di Defrel e un conguaglio economico per esaudire la richiesta della Fiorentina che intanto ha convinto il calciatore ad andare regolarmente in ritiro a Moena. L'offerta giallorossa può scalfire le resistenze viola dall'accettare una contropartita tecnica".