Veretout-Roma, Sky: "Contatti avviati, può essere il primo acquisto targato Fonseca!". Il Napoli rischia la beffa dopo mesi in pole

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, prime manovre per il nuovo corso della Roma di Fonseca. In attesa di ufficializzare l'ormai ex allenatore dello Shakhtar, per cui è stato trovato l'accordo qualche giorno fa, la dirigenza giallorossa sta sondando il calciomercato per rinforzare la rosa.

Calciomercato Napoli, inserimento Roma per Veretout

Per il centrocampo, nelle ultime ore è stato fatto il nome di Jordan Veretout, 26 anni, della Fiorentina. Il centrocampista francese piace molto a Fonseca, i contatti sono stati avviati e potrebbe essere lui il primo colpo che la Roma regalerebbe al suo nuovo allenatore. Quello di Veretout è un altro nome fatto per il centrocampo romanista, oltre a quello di Florentino del Benfica.

Il calciatore, com'è già noto, è un obiettivo concreto del Napoli per il centrocampo. Su di lui c'è l'interesse anche di Milan ed Arsenal. Il club azzurro rischia di essere beffato dopo aver tenuto in pugno il giocatore per mesi, addirittura dalla finestra di mercato invernale.