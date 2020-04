Ultime calcio mercato Napoli - Può proseguire in estate la rivoluzione che il Napoli ha iniziato a gennaio a centrocampo: dopo i colpi Demme e Lobotka, infatti, De Laurentiis e Giuntoli studiano un nuovo obiettivo per la mediana. Torna di moda il nome di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, già vicino ai partenopei un anno fa. Fu bocciato da Carlo Ancelotti. Con Rino Gattuso e il ritorno alla mediana a tre, l'ex Fiorentina può far comodo. Lo riporta calciomercato.com.