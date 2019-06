Veretout-Napoli, Repubblica: no allo scambio con Inglese, Montella punta ad altri due azzurri

L'edizione fiorentina di Repubblica scrive sull'interesse dei viola per Marko Rog: "Veretout potrebbe diventare una pedina importante per arrivare ad altri obiettivi. Su Inglese il Napoli per ora non accetta contropartite e allora la Fiorentina potrebbe andare a chiedere uno tra Ounas e Rog. Il primo è un attaccante esterno di grandi qualità e visto che la Fiorentina ha perso Muriel e Mirallas ha bisogno di inserire una pedina anche in questo settore. Nell’idea di Montella c’è la volontà di fare un centrocampo molto dinamico e quindi Rog sarebbe il giocatore giusto al posto giusto. I contatti con il Napoli vanno avanti"