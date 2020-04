Cronache di Napoli - Il Napoli è partito alla carica per Veretout! Il francese non disdegna la corte, per 20mln si può fare

Calciomercato Napoli - Il Napoli è partito alla carica per Jordan Veretout, centrocampista francese 27enne della Roma. Ne parla Cronache di Napoli:

"Con Veretout, nel 2019, era tutto fatto: c’era il sì suo e della Fiorentina ma alla fine l’affare saltò per la mancata partenza di Allan e Jordan scelse la Roma. Una scelta che, a posteriori, non ha soddisfatto il francese. Si aspettava di più, Veretout, dalla sua esperienza in giallorosso. Napoli è una città cui è legatissimo: un legame che di fatto non s’è mai spezzato e che ora potrebbe davvero concretizzarsi in estate. Veretout non disdegna la corte del Napoli, pronto ad ascoltare le sirene azzurre. Per 20 milioni, il francese può lasciare la Roma"