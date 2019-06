Veretout-Napoli, affare bloccato dalle cessioni: s'inseriscono Roma, Milan e PSG

Jordan Veretout sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli dopo la proposta di matrimonio formulata alla sua compagna sul golfo partenopeo. Ma alla Fiorentina hanno «appena» cambiato proprietà, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, e dunque sono mutati gli scenari, essendosi presentati anche il Psg, la Roma e anche il Milan per chiedere informazioni. Veretout ha l’accesso bloccato a Castel Volturno da una serie di precedenze che deve concedere: per esempio a Diawara e a Rog, tanto per fare due nomi, che rappresentano un patrimonio.