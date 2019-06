Sportitalia - Milan in pole per Veretout, la Roma attende e prepara l'assalto da lunedì: defilato il Napoli

Ultime mercato Napoli. Jordan Veretout rischia di allontanarsi sempre di più dalla maglia azzurra. In attesa di cedere altri centrocampisti, la società di De Laurentiis ha momentaneamente messo in standby la trattativa con la Fiorentina per il francese.

Veretout-Napoli, pressing di Milan e Roma

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter, su Veretout lavorano alacremente Milan e Roma: i rossoneri sono in vantaggio ma aspettano per formalizzare l'offerta giusta alla Fiorentina. Se il tentennamento dovesse proseguire, da lunedì entrerebbero in scena i capitolini con Petrachi che resta in pressing ed è pronto a rilanciare per l'ingaggio.