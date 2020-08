Veretout, l'agente smentisce i rumors di mercato: "Jordan al Napoli? Assolutamente no, resta alla Roma"

Ultime calciomercato Napoli. Jordan Veretout è uno degli obiettivi principali del Napoli per rinforzare la mediana in vista del sempre più probabile addio di Allan. Già accostato agli azzurri la scorsa stagione, il francese è considerato il giocatore ideale per completare il centrocampo a disposizione di mister Gattuso.

A gettare acqua sul fuoco su un presunta trattativa tra Napoli e Roma con Milik e Veretout protagonisti, ci ha pensato Mario Giuffedi. Ecco le parole dell'agente di Veretout rilasciati ai microfoni di Romagiallorossa.it: