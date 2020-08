Veretout e Faraoni, l'agente: "Jordan piace al Napoli, aspettiamo il nuovo ds della Roma per capire. Faraoni arriva se parte Hysaj"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente tra i tanti di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj a Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Veretout è sempre piaciuto al Napoli, sia lo scorso anno che anche questo. Ma adesso lui sta bene alla Roma, ha voglia di rimanerci. Dobbiamo parlare con chi sarà il nuovo direttore sportivo. Lui non vuole andare via. Se Hysaj rimane allora Faraoni non arriva, se invece dovesse essere ceduto allora può arrivare Faraoni per coprire quella casella che resterebbe libera".