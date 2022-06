Veretout costa 15 mln ma il problema è l'ingaggio: anche il Marsiglia interessato a lui

Jordan Veretout, accostato anche al Napoli in momenti diversi del mercato, sembra destinato a lasciare la Roma. Il ritorno in Francia appare molto probabile ed il Marsiglia ha puntato i fari su di lui

Veretout è valutato circa 15 milioni, cifra che non spaventa il Marsiglia. Il problema è legato all'ingaggio del centrocampista: i 3 milioni che attualmente percepisce sono troppi per il club francese. La volontà del giocatore è però di tornare in Ligue 1 e potrebbe quindi decidere di abbassare le sue pretese. Su di lui si registra anche l'interesse del Lione.