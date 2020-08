Veretout a Napoli, scoperto il motivo: blitz nel salernitano per ritirare la sua nuova auto

In relazione all'esclusiva pubblicata stamani sull'incontro casuale a Terrazza Calabritto tra l'entourage di Jordan Veretout e il ds Giuntoli la nostra redazione ha fatto ulteriori approfondimenti per cercare di capire i motivi della presenza del centrocampista francese in città. Al di là dell'interessamento ormai datato del club azzurro verso l'ex jolly della Fiorentina il giocatore si trovava in zona Lungomare a cena col suo agente partenopeo Mario Giuffredi perchè reduce da un blitz pomeridiano nel salernitano per ritirare una vettura acquistata circa tre mesi e approfittando della squalifica con l'As Roma in Europa League. Nessun tipo di incontro concordato tra le parti, poichè la location è quasi un quartier generale per Giuffredi che proprio oggi a radio Punto Nuovo ci ha tenuto a ribadire che ad oggi il giocatore è ritenuto incedibile dal sodalizio giallorosso: "Veretout? È stato ieri a Napoli per ritirare un'auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma".