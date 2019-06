Secondo l'edizione odierna del Corriere di Bergamo, il nome di Simone Verdi intrigherebbe e non poco Gasperini in vista della prossima stagione: "Simone Verdi è un giocatore che piace, percepisce 1,8 milioni all’anno ed è nei parametri attuali, con il tetto a singolo ingaggio fissato a 2. Poi uno fra Pavoletti e Cutrone: per entrambi c’è stato un sondaggio abbastanza deciso, ma uno esclude l’altro. Stipendio simile a quello di Verdi, entrambi darebbero una mano a Zapata".