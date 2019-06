Verdi via da Napoli? CorSport - Simone è nel mirino di Torino e Atalanta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul mercato in uscita del Napoli, vi proponiamo uno stralcio:

"Molto folta è poi la pattuglia dei centrocampisti e degli uomini con spiccate qualità offensive: come Ounas e Verdi, ad esempio. Il primo, tanto per citare qualche squadra che ha raccolto informazioni, piace a Udinese e Parma, mentre Simone è soprattutto nel mirino di Torino e Atalanta. A proposito: al Torino piace anche Karnezis, ma il portiere greco dovrebbe restare al suo posto. Diawara attende di capire se sarà possibile riaprire la pista Tottenham, ma in Inghilterra ha diversi estimatori: dal Watford al Wolverhampton. Da Siviglia, per fine prestito, rientrerà Rog: il suo destino è ancora da valutare"