Verdi-Torino, Tuttosport: prossima settimana incontro Cairo-ADL, i granata potrebbero maturare una decisione a sorpresa

L'affare Simone Verdi al Torino per il momento non si sblocca. Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Nessuna novità su Verdi. Cairo e De Laurentiis si vedranno la prossima settimana e se non troveranno l’accordo (20 milioni) il Toro per il momento lascerà perdere il giocatore. Semmai se ne riparlerà più avanti dopo il primo dei tre turni preliminari di Europa League visto che il trequartista sarebbe servito subito per rinforzare la squadra in vista della partita, attesissima, di Alessandria".