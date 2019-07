Verdi-Torino, Tuttosport: prossima settimana incontro Cairo-ADL, i granata potrebbero maturare una decisione a sorpresa

Ultime notizie calciomercato Napoli. Continua il tira e molla tra Torino e Napoli per Simone Verdi. Non c'è l'accordo sulla valutazione del cartellino dell'ex calciatore del Bologna. Cairo è disposto a spendere non oltre i 20 milioni mentre De Laurentiis ne vuole almeno 25.

TUTTOSPORT: IL TORO PUO' MOLLARE VERDI

L'affare Simone Verdi al Torino per il momento non si sblocca. C'è ancora distanza di vedute tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il cartellino del calciatore. Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, la prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i due presidenti per cercare di trovare una soluzione e sbloccare di fatto una trattativa che sembra essere diventata ogni giorno che passa un tira e molla davvero estenuante. Ecco cosa scrive il quotidiano torinese in merito alla situazione di Verdi sottolineando come i granata potrebbero anche alla fine decidere di mollare il ragazzo almeno in questa fase iniziale di calciomercato: "Nessuna novità su Verdi. Cairo e De Laurentiis si vedranno la prossima settimana e se non troveranno l’accordo (20 milioni) il Toro per il momento lascerà perdere il giocatore. Semmai se ne riparlerà più avanti dopo il primo dei tre turni preliminari di Europa League visto che il trequartista sarebbe servito subito per rinforzare la squadra in vista della partita, attesissima, di Alessandria".

Simone Verdi

Nel frattempo ieri Simone Verdi è sceso in campo nella prima amichevole stagionale del Napoli contro il Benevento. La prestazione è stata tra luci ed ombre. L'attaccante ha sbagliato un incredibile gol a porta vuota fra lo stupore generale del pubblico sugli spalti di Carciato.