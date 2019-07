Simone Verdi al Torino? TMW scrive di un rilancio dell'ultim'ora dei granata: "Walter Mazzarri attende il colpo per l'Europa e questa potrebbe essere la settimana giusta per arrivare a Simone Verdi. Il Napoli vuole 25 milioni, non un euro in meno, ma Cairo proverà a convincere De Laurentiis a fargli uno sconto, visto che il giocatore non rientra nei piani di Carlo Ancelotti per la prossima stagione"