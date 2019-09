Verdi-Torino, TMW: pronto il rilancio, congelata la trattativa Idrissi

Mercato Napoli - Si è riaperta come una sorta di fulmine a ciel sereno la pista Verdi-Torino, con gli azzurri al lavoro per trovare la quadra con il Torino. Non è facile, considerando soprattutto i tempi che stringono sempre più. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Toro avrebbe congelato l'affare Idrissi proprio in virtù di questa nuova accelerata.

Verdi Torino Napoli

E' già pronto il rilancio da presentare agli azzurri, con la speranza che Aurelio De Laurentiis possa considerarsi soddisfatto di quella che sarà l'offerta presentata dalla società di Cairo.