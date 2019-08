Verdi-Torino, retroscena CdS: prima della gara con il Marsiglia pensava di mettersi in viaggio verso Mazzarri, ma l'accordo non si è chiuso

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela una curoisità su Simone Verdi:

"Simone Verdi attende silenziosamente che arrivi Lozano, l’uomo della svolta anche per lui, che al Torino ha detto sì in epoca non sospetta e che giovedì scorso, prima di partire verso Marsiglia, pensava addirittura di doversi mettere in viaggio, direzione Piemonte. Poi l’aria (quella del mercato) è cambiata e la rotta è rimasta la stessa: Verdi andrà via solo quando il Napoli avrà un esterno in più sul quale contare e quell’esterno dovrà chiamarsi Hirving Lozano".