Verdi-Torino, Tuttosport: il ragazzo vuole i granata ma c'è distanza tra i club, trattativa può sbloccarsi da un momento all'altro

Non si placano le voci relative al futuro di Simone Verdi. Il numero 9 del Napoli, infatti, è da tempo nel mirino del Torino che, però, fatica a trovare l'accordo con il Napoli. Al momento, infatti, le valutazioni che fanno del giocatore i due club non convergono. Ecco il punto su questa trattativa realizzato da TuttoSport:

"Il tema attaccante continua a svilupparsi sul binario Torino-Napoli. La voglia di tornare in granata di Simone Verdi è chiara, come la disponibilità di Cairo a corrispondere 10 milioni netti in 5 anni, all’ex del Bologna.