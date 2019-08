Verdi-Torino, problemi sulle cifre? De Laurentiis insiste per avere 25mln più il 30% sulla rivendita, si tratta

Il Torino ha trovato l’accordo con l'attaccante del Napoli Simone Verdi, come annuncia l'edizione odierna di Tuttosport. Ma tra il Napoli e il club granata le distanze economiche fra domanda e offerta sono ancora in piedi.

"Grossomodo ballano 5 milioni (i partenopei insistono per averne 25, più un 30% su una eventuale rivendita). Verdi ieri sera ha giocato contro il Marsiglia, in amichevole, entrando nel secondo tempo al posto di Milik: in nessun modo il club di De Laurentiis intende dare l’idea di essere sul punto di cedere. E ora i partenopei voleranno oltre oceano per una tournée americana di una settimana: Verdi seguirà i compagni, ovviamente. Di sicuro il più che possibile arrivo del jolly offensivo Lozano al Napoli, nel prossimo futuro, potrà favorire la partenza dell’italiano"