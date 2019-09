Verdi-Torino, Sky: passi in avanti tra i club, da limare alcuni dettagli con l'entourage del ragazzo

Calciomercato Napoli - E' senza ombra di dubbio la trattativa più calda in questo ultimo giorno di mercato quella sulla quale stanno lavorando il Napoli ed il Torino. I due club, infatti, stanno cercando l'accordo per l'approdo in granata di Simone Verdi, giocatore che andava verso la riconferma ma per il quale oggi questa pista, in piedi praticamente da due mesi, si è di nuovo fatta a dir poco calda.

Verdi Torino Napoli

Le ultime novità, in tal senso, sono riportate da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio canale Twitter:

"Verdi al Torino dal Napoli a fuoco lento, ma passi avanti tra i club anche poco fa: poi vanno limati i dettagli del contratto con gli agenti del giocatore".

Insomma, saranno infuocate le ultime tre ore e mezza di mercato per il club azzurro, alle prese con una decisione non di poco conto: cedere il calciatore ex Bologna o trattenerlo, con Ancelotti, però, chiamato a concedergli maggiore spazio nel corso della stagione.