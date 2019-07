Verdi-Torino, l'agente: "Trattativa reale, ma non chiusa: i tempi sono lunghi". Mazzarri vorrebbe il ragazzo già in ritiro domenica

Ultime calciomercato Napoli -L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul forte interesse del Torino per Verdi:

Verdi al Torino

"La trattativa per Simone Verdi procede. Dopo aver incassato il sì del giocatore, il Toro vuole accelerare con il Napoli. Ha fretta, anche se il presidente Urbano Cairo fa pretattica per abbassare il prezzo, visto che i 25 milioni richiesti da De Laurentiis sono considerati troppi. A meno di clamorosi ribaltoni, quel “big” offensivo sarà proprio Verdi, la punta leggera del Napoli. Mazzarri lo vorrebbe portare subito (cioè da domenica sera) a Bormio, ma può anche aspettare un po’.

E sull’argomento è intervenuto pure il procuratore del giocatore. Che ha portato in dote conferme importanti: «L’interesse del Torino per Verdi è reale, tuttavia non si può parlare di trattativa conclusa. I tempi sono lunghi». Queste le dichiarazioni rilasciate dall’agente del calciatore, Donato Orgnoni, a “Ok Calciomercato”. Ma - lo ripetiamo - la trattativa si può anche sbloccare da un momento all’altro. Verdi è il giocatore su cui l’Euro-Toro punta forte e lo stesso Cairo nei giorni scorsi si è sbilanciato spendendo parole d’elogio nei suoi confronti"