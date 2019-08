Verdi-Torino, Il Roma: da settimane ormai ha un accordo, Cairo si sta avvicinando alla richiesta di De Laurentiis

Siamo al 9 agosto, il mese che Aurelio De Laurentiis ha descritto con il termine 'incandescente', aumentando a dismisura le aspettative dei tifosi. Mancano poco più di venti giorni alla fine del mercato e - come racconta l'edizione odierna de Il Roma - la rosa va sfoltita, cedendo quei calciatori che per un motivo e per un altro hanno già da tempo le valigie pronte:

"Vicino alla definizione il futuro di Verdi, che da settimane ormai ha un accordo con il Torino e non fa altro che attendere un'intesa tra i due club. L'esterno ex Bologna non ha trovato lo spazio che cercava agli ordini di Ancelotti ed è pronto a fare le valigie, anche per far spazio agli ultimi botti del mercato azzurro. Cairo pian piano si sta avvicinando alla richiesta di De Laurentiis (25 milioni) e il suo omologo partenopeo è pronto a darsi un pizzicotto sulla pancia e trovare un compromesso. Qualcosa si è mosso, a stretto giro di posta sono previsti aggiornamenti importanti poiché l'intesa è abbastanza vicina"