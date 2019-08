Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora al mercato in entrata ma è impegnato anche in quello in uscita con Verdi e altri calciatori in procinto di lasciare il club. Il Mattino analizza le trattative:

Calciomercato, il Napoli pensa anche alle cessioni

"Il tira e molla su James e Icardi frena la partenza di Simone Verdi: De Laurentiis e Cairo hanno raggiunto una intesa, ma il patron azzurro ha vincolato la partenza all'arrivo di uno dei due. A questo punto, in partenza ci sono Ounas, Tonelli e Hysaj".

Verdi