Verdi-Torino, Cdm: tutto rinviato! Adl e Cairo hanno intesa di massima. Agguato Samp, pronta offerta più alta

Calciomercato Napoli - La partenza di Verdi è, invece, in stand-by, il Napoli attende un eventuale altro rinforzo in attacco per liberare l’ex Bologna e resta vigile anche su James Rodriguez, seguendo l’evolversi dell’eventuale assalto del Real Madrid a Neymar o per altri rinforzi.

Calcio Mercato Napoli, il Torino rinvia il discorso Verdi e la Sampdoria può inserirsi

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Torino ha tempo di modificare la lista Uefa per la doppia sfida contro il Wolverhampton entro la serata di domani e, sapendo di non riuscire a prendere Verdi in tempo, legherà il buon esito della trattativa alla qualificazione ai gironi di Europa League. Tra De Laurentiis e Cairo c’è un’intesa di massima ma il Toro non ha mai superato il muro dei 20 milioni come richiesto dal Napoli e considera eccessiva la percentuale del 50% sulla futura rivendita. Nel caso in cui il Torino poi rinunciasse a Verdi, c’è la Sampdoria in agguato, pronta anche a presentare un’offerta di 24 milioni di euro".

