Mercato Napoli, TMW - Sorpasso Sampdoria sul Torino per Verdi: offerta superiore ai 20 milioni!

Calciomercato Napoli le ultimissime su Simone Verdi al centro di molte voci di trasferimento. Sul giocatore del Napoli c'è da tempo il Torino ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nelle ultime ore ci sarebbero importanti novità.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Verdi

la Sampdoria ha operato il sorpasso e al momento è in vantaggio rispetto ai granata: la richiesta di Aurelio De Laurentiis è sempre ferma a 25 milioni di euro e il club blucerchiato ha messo sul piatto un'offerta da poco più di 20, avvicinandosi dunque a ciò che gli azzurri vorrebbero per cedere il giocatore. Nelle prossime ore la distanza potrebbe essere limata ancora e se il Torino non vorrà farselo scappare dovrà adesso rilanciare.