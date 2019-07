Verdi-Samp, Gazzetta: arriva la parziale apertura del Napoli alla cessione nelle ultime ore, la situazione

Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si è riaperta la trattativa per portare Simone Verdi alla Sampdoria: "Troppo alta la richiesta iniziale del presidente De Laurentiis (venti milioni), e non soltanto perché il club di Corte Lambruschini deve ancora capitalizzare la vendita dei suoi due gioielli sul mercato di quest’anno, Praet e Andersen, con il Lione che poche ore fa ha dato un’accelerata forse decisiva per il centrale svedese. Un po’ a sorpresa, nelle ultime ore, sarebbe arrivata una parziale apertura proprio da parte della società partenopea, per cui è possibile che nelle prossime ore la trattativa possa ripartire. Verdi, infatti, costato circa venticinque milioni l’estate scorsa al club partenopeo, non è riuscito a trovare quella continuità che lui ed Ancelotti si sarebbe augurati. Di qui, adesso, l’ipotesi che le strade fra l’esterno e il Napoli si possano separare. Certo, la Samp non è l’unica pretendente per Verdi, considerando che l’esclusione del Milan dall’Europa, dove sono entrati i granata, aumenta potenzialmente il numero delle società interessate al giocatore".