Verdi, il Napoli riflette sul suo futuro: al momento nessuna offerta per l'ex Bologna [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Una stagione altalenante l'ultima per Simone Verdi, in cui gli infortuni hanno giocato certamente un ruolo centrale per spiegare il suo rendimento ben al di sotto delle aspettative. L’ex Bologna pare, nonostante si sia mai ambientato in pochissimo tempo nella città di Napoli, ha faticato tantissimo ad entrare negli schemi di Carlo Ancelotti e per questo motivo sarebbero queste ore di riflessione per la dirigenza azzurro a proposito del suo futuro.

Calcio mercato Napoli, futuro Verdi: nessun'offerta

Il tutto, però, è più complicato dal momento che, allo stato attuale delle cose, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, nessuna offerta è arrivata al Napoli per Verdi che, di conseguenza, momentaneamente resta in azzurro.