Verdi, l'agente chiarisce: "False le notizie di un accordo già chiuso col Toro! Mai detto di voler andare via a tutti i costi: lavoreremo per il bene di tutti"

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Simone sta vivendo bene questa fase di preparazione: è sereno, tranquillo e sente la fiducia in questo momento dell'ambiente. Può fare ancora di più. Siamo tranquilli anche sul mercato. Continuo a leggere di un accordo fatto e chiuso con il Torino, ma non c'è nulla di tutto questo. Abbiamo parlato con il Napoli e gli abbiamo detto di trovare una soluzione che possa darci una certa continuità. Tra queste soluzioni c'è anche il Napoli: non abbiamo mai detto di volere andare via a tutti i costi. I rapporti con il club sono ottimi, faremo le valutazioni insieme e decieremo per il bene nostro e della società. Torino potrebbe essere una soluzione, ma sarà una soluzione che ci permetterà di giocare: se dovessimo restare a Napoli sappiamo sarà difficile. Non vogliamo andare via da Napoli, non vogliamo sposare altre piazze ma vogliamo giocare a calcio. Simone ha le capacità, e l'ha dimostrato, di esere un calciatore di livello. Cutrone? Aveva numerosi stimatori, tra cui c'era l'interesse del napoli. Per noi doveva adanre in una squadra che gli desse continuità ed è per questo abbiamo scelto i Wolves"