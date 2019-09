Verdi al Torino, CorrSera svela: pagamento dilazionabile in quattro anni, questi i dettagli del contratto firmato dal giocatore

Calcio mercato Napoli - Un vero e proprio fulmine a ciel sereno la notizia della trattativa tra Torino e Napoli per portare Simone Verdi all'ombra della Mole. L'ex Bologna, infatti, sembrava destinato a restare alla corte di Carlo Ancelotti ma l'offerta di Cairo presentata ad Aurelio De Laurentiis ha sparigliato le carte. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oggi in edicola, il club granata verserà nelle casse del Napoli 25 milioni di euro complessivi dilazionabili in quattro anni.

Verdi al Torino

Operazione sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20. A questa base vanno poi aggiunti due milioni di bonus. Per il calciatore, invece, contratto di quattro anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Il giocatore rappresenta il regalo che si è fatto Urbano Cairo per il quattordicesimo anniversario della sua presidenza granata. Un innesto importante, dunque, per l'attacco che avrà a disposizione nella stagione in corso Walter Mazzarri.