Venerato: "Sarri tratta la rescissione con la Juventus ed apre al Napoli se De Laurentiis chiamasse. Gli piace l'80% della rosa. Anche Fonseca e Benitez nei radar degli azzurri"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sarri sa che i napoletani sanno che lui è pronto ad un Napoli 2 e che non ha nessun tipo di preclusione nei confronti di De Laurentiis o del Napoli. Ha saputo che i tifosi chiedono il suo ritorno e questo ha alimentato la sua voglia di Napoli.

Lunedì ha mandato un messaggio bellissimo a Faouzi Ghoulam che gli ha risposto dopo un minuto. Oggi, impegni di Ghoulam permettendo, Sarri ha intenzione di chiamarlo per dargli forza e coraggio.

Ad alcuni amici Sarri ha ribadito che non ha alcun accordo con qualche club ed ha un solo obiettivo, vuole allenare. E' uno che gode allenando, migliorando i giocatori.

Confermo al 1000 per 1000 che una telefonata tra De Laurentiis e Sarri c'è stata in passato. Poi nel post Verona di quest'anno c'è stata un'altra telefonata.

Sarri sarebbe felice se arrivasse una proposta da De Laurentiis con diverse premesse.

Sarri sta trattando la rescissione entro il 30 maggio con la Juve per evitare che scatti il rinnovo a 7 milioni. La Juve pagherà una penale vicina ai 2 mln di euro. Entro il 30 maggio Sarri sarà un allenatore libero. I problemi tra il Napoli e Sarri non sarebbero nè econimici nè tecnici perchè in programma non c'è la vittoria dello scudetto. A Sarri piace l'80% della rosa del Napoli, dovrebbe lavorare su Lozano ed Osimhen.

Il nome di Fonseca anche è gradito a De Laurentiis e nemmeno Benitez è uscito fuori dai radar"