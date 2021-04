Venerato: "Pisacane in casa Milan per D'Ambrosio e non per Insigne! Dionisi e Fonseca i nomi per la panchina del Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La visita di Pisacane a Milanello era programmata, ma non è stato il solo. C'erano anche altri tre agenti, è un momento in cui le società parlano con diversi procuratori. L'entourage di Insigne ha anche D'Ambrosio che è un vecchio pallino di Pioli a cui non dispiacerebbe. Insigne è stimato dal Milan, ma non rientrerà nei piani presenti e futuri per due motivi: il primo è di ordine economico. Insigne a Napoli, bonus compresi, supera i 5 mln, ed il prossimo contratto si avvicinerà a quelle cifre. Non vedo perchè debba guadagnare di meno uno come lui. Sono troppi per il Milan che ha rinnovato il contratto ad Ibra e anche per uno tra Donnarumma e Calhanoglu dovrà fare un esborso importante. Il Milan cerca un trequartista centrale che possa sostituire Calhanoglu, nel ruolo di Insigne ci sono Leao, Rebic ed Hauge. Jorginho a parametro zero tra due anni a Napoli? Magari, io ero uno di quelli che lo difendeva ai tempi di Benitez che lo faceva giocare fuori ruolo e lo definivano come un bidone. Ora il Napoli non pensa a Jorginho, ma c'è stata la possibilità di tornare in Italia perchè la Juve di Sarri lo voleva. Anche senza Sarri però il suo nome continua a girare nei palazzi bianconeri. Simone Inzaghi? Rinnoverà con la Lazio. Lotito, appena ha saputo dell'interesse fondato di De Laurentiis e della Juventus anche, ha detto sì alle richieste di Inzaghi che vuole un triennale a 2.5 mln con dei bonus facili da raggiungere. Va depennato dalla lista di De Laurentiis. Piace sempre Fonseca, ma mi dicono di non scartare del tutto il nome di Dionisi".