Venerato a CN24: "Ounas ha creato difficoltà al Napoli davanti a due offerte. Futuro incerto per Gaetano"

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato, è intervenuto alla trasmissione Speciale Calciomercato su CalcioNapoli24Tv canale 79 del digitale terrestre:

Il futuro di Gaetano è incerto: potrebbe rientrare nell'affare Deulofeu per abbassare il costo dell'operazione. Se non arrivano offerte potrebbe restare sino a gennaio. Può essere una pedina scambio in eventuali altre trattative.

Ounas ha creato difficoltà al Napoli, rifiutando tutto quello che c'era da rifiutare. La Salernitana aveva fatto capire il proprio interesse Il Monza lo voleva ma poi si sono dirottati su altro quando hanno visto Ounas molto tiepido.

Giocatore come lui troveranno squadre alle ultime settimane di mercato, questo vale anche per altri giocatori del Napoli. Questo blocca le operazioni in entrata, come Brekalo, Svamberg o Nandez: tutti giocatori che piacciono al Napoli.

Il club deve essere pronto ad intervenire. Hai le mani legate quando devi prima vendere per acquistare. Il Napoli è costretto a vendere Demme, Politano e purtroppo incasserà meno difronte a queste situazioni.