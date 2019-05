Venerato: "Non credo che la Juventus andrà su Icardi, è probabile che l'argentino resti in nerazzurro"

Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Icardi? Non credo che lo abbia bocciato solo Conte, ma tutta l'Inter, per una gestione del giocatore che non è piaciuta a Marotta fin dai primi mesi. Il problema è venderlo e certamente non lo si può regalare. Se arriverà un'offerta intorno ai 50/60 milioni è probabile che l'Inter lo dia via, altrimenti non escludo che possa rimanere all'Inter. Non credo che la Juventus vada su di lui, a maggior ragione dopo l'addio di Allegri. Al contrario, l'Inter farebbe di tutto per portare a Milano Dybala, che è un pallino di Marotta e di Conte".