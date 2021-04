Venerato: "Disgelo con ADL: se il Napoli chiama, Sarri darebbe la priorità agli azzurri! Ecco a quando risale l'ultimo contatto"

Ultimissime calcio mercato Napoli - Nonostante se ne stia parlando meno nelle ultime settimane, per il futuro della panchina del Napoli ritorna il nome di Maurizio Sarri nelle dichiarazioni di Ciro Venerato, secondo cui si potrebbe aprire uno spiraglio.

Il giornalista esperto di calciomercato della Rai, è intervenuto a Piuenne nel corso di Goal Show. Queste le parole di Ciro Venerato:

"Avendo tanti amici a Figline, essendo il posto piccolo, la gente mormora: so che Sarri non ha accordi con nessun club, l'unica cosa certa è che due mesi fa ha rifiutato il Marsiglia. Dalla Premier League, non è arrivata nessuna offerta ufficiale al momento: lo segue il Tottenham, ma Mourinho ha una clausola d’uscita pesante.

Inoltre piace ad Arsenal e Roma: Maurizio Sarri vuole allenare e non gestire. Vuole una squadra che ha voglia di imparare e migliorare, per provare a ripetere il lavoro di Empoli e Napoli che non è riuscito a replicare al Chelsea e alla Juve, nonostante abbia vinto Europa League e scudetto.

Se Aurelio De Laurentiis, si palesasse, il tecnico darebbe la priorità al Napoli rispetto agli altri club, nonostante sappia di un possibile taglio di stipendi. Il disgelo c’è stato dopo anni che non si parlavano: ci fu una telefonata estiva garbata tra i due in estate. Sarri apprezzò molto la chiamata, anche per informarsi delle rispettive famiglie. Pure a casa Sarri ci sono stati problemi a causa del Covid".