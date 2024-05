Venerato: "Cessione Simeone? Il Napoli pensa a Lucca e Retegui, spunta il preferito di Manna"

Calciomercato SSC Napoli - Fra i calciatori col futuro in bilico c'è Giovanni Simeone, non ancora certo di restare in azzurro nella prossima stagione: sicuramente, dopo il faccia a faccia con Manna, seguirà un confronto col nuovo allenatore per sondarne l'impiego nella prossima annata.

Napoli su Lucca o Retegui se parte Simeone

Stando a quanto rivelato da Ciro Venerato al TG Sport della Rai, il Napoli pensa a Lucca e Retegui per l'attacco:

"Dybala non rientra nei piani di Conte e Manna: seguito il genoano Gudmundsson. Se partisse Simeone, valutazioni su Lucca e Retegui che piaceva a Manna dai tempi della Juventus".