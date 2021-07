Venerato a Kiss Kiss: "Spunta una clausola tra Emerson Palmieri e il Chelsea per il rinnovo, previsto un incontro col Barcellona per Insigne! Il Napoli valuta tre portieri"

Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto a microfoni di Radio Kiss Kiss

"Il Napoli è contento per il cambio di procuratore di Emerson Palmieri perchè Zahavi ha buoni rapporti con il club. Il prcuratore ha comunicato al Napoli che sul contratto del giocatore c'è una clausola opzionale di rinnovo annuale che potrebbe esercitare. Altra strada percorribile sarebbe guadagnare dalla cessione di Mario Rui e qualche altra piccola cessine per guadagnare 10-11 mln per convncere il Chelsea per arrivare ad Emerson Palmieri. Il rinnovo di Insigne è una partita aperta. La prossima settimana ci potrebbe essere un colloquio tra il Napoli e il Barcellona per il giocatore, ma gli spagnoli non hanno ancora affondato il colpo. Sepe all'Inter? E' un'idea di Simone Inzaghi ma bisogna prima vendere Radu. Il Napoli sta vedendo se prendere Vaclik ma deve prima vendere Ospina. C'è anche l'idea Sportiello con l'Atalanta e non è da escludere il ritorno di Sepe. Questi sono i tre portieri che sta valutando Giuntoli".