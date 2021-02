Venerato a Kiss Kiss: "Gattuso lascerà il Napoli a giugno per sua scelta! Giuntoli? Intende restare"

Napoli Calcio - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Gattuso al 99,9% chiuderà la sua esperienza napoletana a giugno, per sua scelta al di là di cosa deciderà De Laurentiis. E' un uomo di principio ed in ogni caso non resterà. Giuntoli è legato al Napoli per altri 3 anni ed intende restare: il finale di stagione può rivalutare il suo lavoro perché dovrebbero trovare spazio alcuni acquisti a lui contestati, vedete Rrahmani prima o dopo la Juventus. E' un buon giocatore, lo dissi prima del suo acquisto vedendolo a Verona".