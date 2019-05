Venerato a CN24: "Su Hysaj c'è l'Atletico Madrid, occhio alla pista Sarri! Per Veretout manca l'accordo con la Fiorentina! Su Bennacer, Almendra e Fornals..."

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"L'abbiamo detto mesi fa che la società aveva chiesto notizie a Giuffredi su Hysaj e Mario Rui. E' stato solo confermato quello che avevo anticipato un mesetto e mezzo fa. Ad Hysaj si può solo dire grazie, con Sarri si è trovato sicuramente meglio: resta un calciatore importante, avrà un buon mercato e troverà una squadra importante. Il Napoli può pretenedere per lui 20-25 milioni di euro. Pista estera? A meno che Sarri non torni in Italia, altrimenti sempre più estero. E' un pallino dell'Atletico Madrid che ora, però, deve vendere qualche terzino. E' ancora presto, le squadre più in là le conosceremo. Il futuro di Hysaj è più all'estero che in Italia, a meno che non esca fuori una situazione in Serie A che ora ancora non c'è. La pista Sarri è ipotetica: se il tecnico ex Napoli resta al Chelsea non se ne può fare nulla, se Sarri si muove dipende in che club andrà. La Juventus ha Cancelo, dubito Hysaj accetti di fare al riserva alla Juve. E' tutto molto aperto, fino a quando non ci sarà un quadro completo delle panchine non avremo certezze.

Veretout è stato considerato l'alternativa ad Allan, ma ora potrebbe essere l'alternativa a Diawara. Io ho già detto che 7-8 giorni fa il Napoli ha cambiato strategia su Veretout. Il giocatore ha fatto capire al Napoli che accetterebbe questa scelta di vita. De Laurentiis tiene molto a chi accetta di venire a Napoli e non prendono tempo. Quasi sempre De Laurentiis non ha mai chiuso affari con calciatori che chiedono tempo. Ora non c'è trattativa spedita, c'è l'accordo con il calciatore ma non con la Fiorentina a causa dei problemi societari.

Bennacer, Aolmendra e Fornals sono tre calciatori incompatibili: se ne prendi uno non prendi gli altri. Il Napoli non ha rinunciato ad Almendra, non è stato mollato: c'è una fase di negoziazione, ci sono delle cose che non vanno genio al Napoli e al Boca. Se sfumasse Almendra, Bennacer e Fornals sono calciatori da riproporre: Bennacer piace in Bundesliga, l'Arsenal ha anche un'opzione di recompra.

Fornals? Giuntoli è stato chiaro con gli agenti, ha ribadito l'offerta fatta a gennaio di 2.5 milioni di euro.

Se resta Mertens arriva solo l'alternativa a Milik in attacco, se va via anche il poalcco prendiamo un esterno e una punta centrale. Ancelotti ribadirà stasera a Capri di cercare un accordo con Mertens: il Napoli non può perderlo a parameto zero. Il Napoli segue Lozano, De Paul, Rodrigo: sono questi i nomi, oltre a quello di Quagliarella qualora sfumassero gli altri tre.

Ad oggi nessun passo avanti su Rodrigo e De Paul, due passi indietro sono stati fatti per Lozano. Per il messicano c'è contro la volontà del calciatore che vuole capire se c'è qualcosa di meglio del Napoli. Quagliarella sarebbe un'aòternativa normale ad una prima punta come Milik.

Piotr Zielinski e Raul Albiol? Il centrale spagnolo resta, non so se ci sarà un prolungamento con il Napoli. A Dimaro arriveranno i procuratori di Milik, callejon, Zielinski, Mertens e Maksimovic. Il difensore spagnolo resta sicuramente.

Giuntoli ha una lista da almeno quindici nomi: c'è il discorso Trippier e Castagne. Il titolare a sinistra sarà Ghoulam, non aspettiamoci un nome di prima fascia. Trippier potrebbe escludere Malcuit, il Napoli aspetta una risposta da Frank Trimboli: il Napoli c'è sull'inglese, spetta scegliere al ragazzo.

Ci sono altri profili che il Napoli sta sondando ma è tutto legato alla trattativa per Trippier.