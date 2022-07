Venerato a CN24: "Solbakken? Non mi risulta abbia firmato, ecco cosa sta valutando il Napoli"

Il giornalista RAI esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto nel corso di Speciale Calciomercato in onda su CalcioNapoli24tv per gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Napoli.

Solbakken? Il Napoli lo segue, ha approcciato con colloqui con i suoi procuratori nei mesi scorsi. Si svincola a dicembre. Il Napoli sta facendo delle valutazioni se portarlo prima di gennaio a Napoli o aspettare. Valuta anche le situazioni di Politano e degli altri esterni. Il Napoli ha avuto contatti anche per Brekalo in chiave corsia esterna. Per accogliere Solbakken bisogna fargli posto, quindi una cessione: non mi risulta che abbia già firmato col Napoli.