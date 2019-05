Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiarato:

"Arrivano secche smentite sul presunto interesse per Marcos Acuna dello Sporting Lisbona. Non è prevista la cessione di Lorenzo Insigne: l'Inter smentisce alcun tipo di trattativa per il capitano della SSC Napoli. Arrivano invece conferme su interesse per Pol Lirola. È nella lunghissima lista stilata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli".