Venerato a CN24: "Sepe non rientra nei piani del Napoli, per la cessione di Albiol manca solo il comunicato! Lozano aspetta la Premier ed il PSG

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Sepe non rientra nei piani del Napoli. Al Parma piacerebbe avere Ounas e Rog. E' un discorso complessivo. Albiol aspetta solo il comunicato ufficiale ed i tempi tecnici per formalizzare al cosa: il Napoli non ha tante chances, mi sembrano già rassegnati a perderlo.

Lozano? Su di lui è piombato il Paris Saint-Germain. Ho rapporti con la dirigenza del club francese, l'entourage del calciatore e la SSC Napoli mi hanno confermato tutto. Lozano non ha mai detto sì al Napoli, ha preso tempo in attesa di capire come si evolverà il mercato. Tra Hirving e James Rodriguez prenderei più il messicano. Il Napoli ha proposto un ingaggio da 2.5 milioni di euro, i 4 milioni non sono mai stati offerti. Il Napoli ha migliorato i bonus, facilmente raggiungibili, arrivano anche a 3/3.5 milioni. Il Napoli è disposto ad offrire 40 + 5 di bonus al PSV: il problema è che il calciatore spera o nella Premier League o nel PSG".