Venerato a CN24: "Rinnovo Mertens, tra i retroscena spunta una confidenza del belga! Chiavelli primo alleato per la conferma, call conference Gattuso-Giuntoli"

Uno dei segreti del Napoli potrebbe essere racchiuso all'interno del tridente formato dall'allenatore Gattuso, dal ds Giuntoli e dal suo primo collaboratore Pompilio. Ne parla a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"Chiamatelo pure il tridente offensivo azzurro: Gattuso, Giuntoli e Pompilio. Tre uomini, un solo cuore. Moschettieri azzurri: tutti per uno, uno per tutti. Si conoscono da pochi mesi, ma il feeling è immenso. Un blocco granitico che darà sempre più forza al Napoli.

Arriva la querelle Mertens: il belga a metà aprile confida a Gattuso che può andare via, il tecnico avvisa subito Giuntoli e Pompilio. In serata riunione serale dei tre in call conference per debellare l'addio. Stabilite le marcature:

Gattuso lavora su Dries,

Giuntoli e Pompilio su De Laurentiis e Chiavelli (peraltro primo alleato di Giuntoli sull'idea di rinnovare il contratto a Mertens).

Un mese di trattative diplomatiche, fino alla fumata bianca di lunedì: il resto è già storia. Sono tornati i tempi di Sarri, unità di vedute tra scouting partenopeo ed allenatore. Non fu così con Ancelotti, e gli esiti si sono visti"