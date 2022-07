Venerato a CN24: "Raspadori un'idea di ADL ma 25mln sono pochi. Zielinski? Il West Ham offre 35mln, il Napoli ne chiede 50!"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Raspadori è stata un'idea in una notte di mezza estate. Si è sentito con Carnevali e questa chiacchierata ha portato ad un'offerta di 25mln ma la cessione di Scamacca al West Ham blocca tutto. Dionisi non accetterebbe una sua cessione. Il calciatore accetterà la decisione del Sassuolo.

Zielinski? Interesse reale del West Ham ma il Napoli ne chiede 50 mln per arrivare a 35 mln. E' sceso in campo Moyes che fa l'allenatire manager ed è una trattativa viva. Vedremo se si arriverà alla chiusura ma c'è anche la Lazio e Zielinski preferirebbe Sarri anche se gli inglesi offrono al calciatore più soldi. Una sua partenza, porterebbe ad una trattativa per Barak che potrebbe entrare in un pacchetto globale ma dipenderà dai tempi".