Venerato a CN24: "PSG e Man Utd su Hysaj, Kolarov e Manolas vogliono il Napoli: possibile maxi scambio"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli oltre Manolas vuole Kolarov. Giuntoli chiamerà Baldini per dirgli che offrirà 10 milioni cash, più i cartellini di Mario Rui e Diawara per il duo giallorosso. La Roma sa dell'accordo tra il greco e gli azzurri e sa anche che Kolarov vuole andare via. Sul serbo c'era l'Inter, ma il Napoli in questo momento è avanti. Giuntoli è dterminato a portare avanti le trattative. Lozano? Con Insigne in organico non arriverà. Hysaj? Il Manchester ha sondato il Napoli così come il PSG, la Juve non si è fatta ancora avanti: Giuntoli chiede almeno 30 milioni. Il napoli mi ha detto che non ha avuto nessuna telefonata dal Manchester City"