Venerato a CN24: "Politano al Napoli, chiusura ad un passo: può essere in tribuna con la Juve. Llorente non fa parte della trattativa"

Ultime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Politano al Napoli, chiusura ad un passo ma non ancora del tutto definita. Ballano 3 miloni tra Marotta, Ausilio e Giuntoli. Quasi tutti legati ai bonus. Inter e Napoli alle ore 21.30 confermano le nostre indiscrezioni. Neroazzurri fermi a 2 di prestito e 23 di obbligo nel 2021. Azzurri a 20 più 2 di bonus. Si tratta con voglia di chiudere già domani mattina sempre in call conference. Politano attende solo la chiamata di Giuntoli per volare verso Napoli. Potrebbe assistere a Napoli-Juve in tribuna. Questione di poche ore, ma la fumata bianca arriverà da domani, non stasera. Confermate le nostre anticipazioni. Llorente non farà parte della trattativa. Marotta andrà su Giroud".