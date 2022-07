Venerato a CN24: "Petagna-Simeone, trattative collegate ma il Napoli ha Broja nel mirino. Monza, idea Mertens"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"L'affare Petagna e Simeone è ancora da costruire. Con il Monza c'è una trattativa, il Napoli voleva Broja e ci proverà fino alla fine a convincere il Chelsea, altrimenti virerà su Simeone. Il Monza ha preso atto delle volontà economiche di De Laurentiis: obbligo libero di riscatto no, ma alla salvezza ma vuole 20mln con 5 mln subito. Il Monza fa una valutazione diversa. Galliani ha l'ok del giocatore. A Milano gira una voce che riguarda un'idea Mertens. Da Salerno non mi danno riscontri positivi. Anche il Monza potrebbe provarci con Mertens. Simeone è collegato a Petagna. Il Verona non è contento dell'offerta ricevuta. Il Napoli lo valuta 1mln di prestito e 12 di riscatto, mentre l'Hellas vuole il riscatto obbligatorio. C'è comunque la volontà del Napoli di prendere Simeone e del Monza di prendere Petagna".